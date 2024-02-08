«الخارجية الفلسطينية»: بلينكن يقدم يد العون للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب الجرائم في غزة

أكد عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت، باعتباره المعضلة الأكبر للشرق الأوسط، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي يقدم يد العون لإسرائيل خلال ارتكابها الجرائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني 70% منهم بقطاع غزة يجب أن يعودوا إلى ديارهم.