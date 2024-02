من فرنسا إلى ألمانيا.. كيف يلتقي بايدن قادة أوروبيين رحلوا قبل سنوات؟

خلال أسبوع واحد فقط، تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع اثنين من قادة الدول الأوروبية، الذين رحلوا قبل سنوات، مما يشير إلى تأثره بعمره الذي تخطى الثمانين عاماً، إذ أشار«بايدن»، خلال حديثه أمس الأربعاء، مرتين إلى المستشار الألماني الراحل هيلموت كول، بدلاً من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، فيما يتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وجاء حديث «بايدن» خلال مؤتمر صحفي، وتحدث عن المستشار الألماني الراحل حين كان يناقش تفاصيل مقابلة أجراها مع القادة الأوروبيين في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية في المملكة المتحدة عام 2021، بعد أشهر من أعمال الشغب بمنى الكايبتول «الكونجرس» في 6 يناير 2021.

وقال «بايدن» إن هيلموت كول، الذي رحل في عام 2017، سأله كيف سيكون رد فعله إذا قرأ عن اقتحام أشخاص للبرلمان البريطاني، وقتل بعض الضباط لوقف انتخاب رئيس للوزراء.

يُذكر أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في المملكة المتحدة، حضرتها المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، وليس المستشار الألماني المتوفي منذ 2017.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، إنه التقى بالرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، وكان يقصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والغريب في الأمر أن «ميتران» توفي قبل نحو 30 عامًا.

