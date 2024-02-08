«هندسة الأزهر» بنين تنظم المؤتمر الدولي الـ16 بعنوان «التطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي»

تنظم كلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر في القاهرة، مؤتمرها الهندسي الدولي السادس عشر تحت عنوان: «التطبيقات الهندسية الحديثة والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة»، في الفترة من 24 إلى 25 فبراير الجاري، استمرارا لسلسلة المؤتمرات الدولية الناجحة التي تُنظمها، إيمانا منها بأهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الباحثين والمختصين في مختلف المجالات الهندسية.

النهوض والارتقاء بالبحث العلمي

وأوضح الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام في إطار رسالة الكلية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، ويقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تعقدها كلية الهندسة بنين بالقاهرة، لمناقشة الأفكار البحثية المبتكرة، المتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية، وكذلك الدراسات التكميلية، مثل: الرياضيات، والفيزياء الهندسية، وإجراء نقاشات علمية وورش عمل بهدف تبادل المعرفة الهندسية والتكنولوجية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المؤتمر الدولي الـ16

أشار عميد كلية الهندسة في جامعة الأزهر، إلى أن المؤتمر يقام هذا العام، بالتعاون مع جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية، بحضور عدد من الأساتذة اليابانيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة في مختلف التخصصات الهندسية.

وأكد أنه يشارك في أعمال المؤتمر وجلساته العلمية وورشه التدريبية، عدد من العلماء المتخصصين، وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الهندسة الأربعة بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركين من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، كما سيحضر المؤتمر وفود من الشركات والهيئات الهندسية المختلفة.