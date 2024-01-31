جامعة الأزهر: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإمام الأكبر افتراء وضلال

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنّ ما أدعته القناة الإسرائيلية عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بشأن التحريض، محض افتراء وضلال زيف وبهتان، وهذا ليس بجديد على الكيان، الذي نراه يكذب على كل العالم، ويدعي كما قال نتنياهو إن جيش الاحتلال من أقوى الجيوش وأحرصهم على القيم.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

وأضاف «زارع» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنّ الأزهر الشريف، منبر الفكر الوسطي، منذ أكثر من 1070 عامًا في كل دول العالم الإسلامي، مشددًا على أنّ ما يقوم به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يمثل موقف مصر الثابت، قيادة وشعبًا والمسلمين والأحرار في كل أنحاء العالم، وذلك فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

حرب الإبادة

وتابع: «هذا الاحتلال يعرف العالم كله أنه من أسوأ الجيوش، ويحترف حرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين العزل، ويدمر كل صور الحياة مثل الجامعات والمدارس والمستشفيات والمدارس، وجرى تحويلها إلى ركام، فلا عجب أن نسمع الأكاذيب من هؤلاء، لأنهم احترفوا الأكاذيب كما احترفوا العدوان الشديد على الآمنين».