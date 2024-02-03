محافظ القاهرة: وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية من أهداف «رؤية 2030»

حضر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المؤتمر الصحفي الذي عقد في أحد فنادق القاهرة، لإعلان الترتيبات الجارية لعقد «المؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية».

ومن المقرر أن يُقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا المؤتمر في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصدا أساسيا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

المشاركون في المؤتمر

شارك في المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ورئيس المؤتمر، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب عدد من المحافظين، الذين تشتهر محافظتهم بوجود السياحة العلاجية، وعدد من المسؤولين بوزارتي الصحة والسياحة.

تطوير القطاع السياحي

أكد محافظ القاهرة، أن تطوير القطاع السياحي في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة فيه، منها السياحة الصحية على نحو خاص، يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومي، في إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، التي من أهدافها الرئيسية تحسين كل الخدمات بالدولة المصرية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030، لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، بالإضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمى، لذلك نسعى جميعًا لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمى المستهدف لما نمتلكه بالفعل من عناصر متميزة في هذا الصدد.