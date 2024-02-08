كاتب صحفي: تفجر الأوضاع المتوترة في لبنان سيؤدي إلى كارثة كبرى بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إنَّ لبنان هي أكثر المناطق المرشحة للانفجار والوضع في لبنان برمته، ليس فقط على مستوى الحدود إنما على مستوى الداخل اللبناني أيضًا، صعب وقاسِ يمثل جزءًا كبيرًا من الخطر على المنطقة برمتها، وكل الأطراف سواء العربية أو الدولية، تجاهد كي تمنع انفجار الوضع بلبنان وتمارس ضغوط بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف «أبو شامة»، في مداخلته على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ أكثر الأطراف حرصًا على عدم انفجار الوضع في لبنان هي أطراف غربية تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبعض الأطراف الأخرى، وتحاول نزع فتيل ما يجري في لبنان ومنع تدهور الأمور لما هو أكثر من ذلك لأن تفجر الأوضاع هناك سيؤدي إلى كارثة كبرى في المنطقة برمتها لن تحتملها الأحداث خاصةً في دول الجوار المرتبطة بحدود معها مثل سوريا والعراق.

وتابع: «كل المقدمات التي تحدث على مستوى الأرض تثير قلقاً كبيراً لانسداد الحل في غزة، والدبلوماسية العربية وتتقدمها مصر ومعها قطر والسعودية والأردن ودول الخليج الأخرى، تبذل جهوداً كبيرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط المحصورة داخل عدة صراعات، والدول العربية الأكثر تضرراً تجتهد في البحث عن حل ومصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق هدنة بين طرفي الحرب في غزة».