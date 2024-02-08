استعرض تليفزيون «الوطن»، تقريرا بعنوان: «أشهر فندق للكلاب بمصر.. حكايات عن الوفاء النادر»، ببرنامج «برة الغابة»، والذي تناول قصة فندق للكلاب وتفاصيل عن تربية هذه الحيوانات ورعايتها.

يقول أيمن حسني، مدرب كلاب، إنَّ فكرة تربية عدد كبير من الكلاب جاء بالصدفة البحتة، موضحا: «شعرت بعلامات من عند ربنا وكنت أعيش في دبي قبل عودتي إلى مصر وعملي كـ مدرب كلاب بدأ في عام 2017، وذلك لرغبتي في العمل بشيء مختلف وجديد وخارج الصندوق، واتجهت بالفعل لعمل ما أحبه ودعمت هوايتي في تربية الكلاب من خلال الكورسات أونلاين».

ويوضح «حسني» لبرنامج «بره الغابة»: «قبل أن أسافر لدبي في الماضي، كانت هوايتي تربية الكلاب ومارست هوايتي تلك حتى مع الكلاب التي يربيها أصدقائي، ولم أتربح منه وقتها، وفي تصميم فندق الكلاب راعيت أن يكون مختلفا ويشبه بيئة الحيوان الذي يعيش فيه بالأساس، وموفر به ما يحتاجه».

يتابع مربي الكلاب: «سعة فندق الكلاب تصل إلى 100 كلب، ولكن عند الوصول لطاقة استيعابية معينة فالأولى هو الاهتمام بالكلاب الموجودة قبل توفير مساحة إضافية لكلب جديد، ونراعي توفير مساحات للأكل والنوم واللعب والترفية بالفندق وهناك أسرَّه مخصصة للنوم لهذه الحيوانات، والفندق نجح في توفير العلاج والبيئة الآمنة لإحدى الكلاب التي أخبرهم البيطريين أنها لن تستطيع المشي».

يقول: «الكلبة لديها رغبة أن تعيش وقصتها تتلخص في أنَّ سيارة دهستها وجاءت لفندق الكلاب بعد أن تم إنقاذها.. ناس حاولوا يساعدوها ولم يتخلوا عنها وأنفقوا على علاجها وإجراء جراحات لها وتحسنت حالتها مع الوقت ونأمل في مزيد من التحسن الذي يتراوح حاليا بين 60 و70% نسبة للشفاء».