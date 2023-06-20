«الإفتاء» تحسم الجدل بشأن حكم تربية الكلاب.. نجسة أم لا؟

يرغب الكثير من الشباب في اقتناء الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب، لكن هناك جدلا كبيرا في تربيتها، بين الحرمانية والنجاسة، وغيرها من الجدليات، وهو ما تحسمه دار الإفتاء.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، حكم تربية واقتناء الكلاب.

الإفتاء تحدد مدى حرمانية تربية الكلاب

أكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع الناس أو إزعاجهم.

وأجابت دار الإفتاء في حديثها عن اقتناء وتربية الكلاب، بشأن نجاستها، قائلة في منشورها: «أما عن نجاسة الكلب ومكانه، فالفتوى في هذه المسألة على مذهب المالكية القائلين بطهارة الكلب».

النواب يوافق على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

ومؤخرا، وافق مجلس النواب، على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء التصديق النهائي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا للتنفيذ، وفقا للائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

ويهدف قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تحقيق المصلحة العامة، إذ يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، كما يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، وذلك بعد حدوث العديد من المشكلات والحوادث بسبب هذا الأمر، حسبما قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».