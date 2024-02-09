كيف تتخلص من الفئران سريعا؟.. عشبة بـ10 جنيهات موجودة في كل منزل

تعد الفئران من أكثر القوراض التي يعاني منها البشر خاصة في المنزل، وذلك إما لخوفهم الشديد منها، أو تسببها في نقل أمراض خطيرة، والتخلص منها يكون صعبًا لذا نستعرض خلال التقرير التالي كيفية التخلص من الفئران بـ10 جنيهات من خلال عشبة موجودة في كل منزل، وفقًا لموقع موقع housedigest.

النعناع الأخضر

من المعروف أن النعناع له عدة فوائد ومنها طرد الفئران، وذلك لأن له رائحة نفاذة من أكثر الروائح تكرهها القوراض وخاصةً الفئران، لأن رائحته تعمل على تشويش الفئران وتضللهم عن بعض الروائح التي تجذبها.

كما يمكن طرد الفئران من المنزل عن طريق زراعة النعناع على النوافذ وداخل البلكونات، أو حتى شراء النعناع ووضعه على الشبابيك، أو باستخدام زيت النعناع ووضع قطرات على قطن أو قطعة قماش ووضعه على المناطق التي يدخل منها الفئران.

تجنب دخول الفئران للمنزل

كما يُنصح بتنظيف المنزل بشكل مستمر والتخلص من جميع الروائح التي تجذب الفئران، وسد الشقوق والفتحات جيدًا، وغلف النوافذ بشكل جيد، والحرص على التخلص من النفايات أول بأول، واستخدام الروائح التي تطرد الفئران من المنزل، وتغطية الطعام بشكل جيد.