كريستالات النعناع علاج ساحر للجيوب الأنفية.. اعرف طريقة التحضير في البيت

التهاب الجيوب الأنفية، مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص، خاصة في فصل الشتاء، الذي يشهد تقلبات جوية شديدة، تتمثل في الأتربة أو انخفاض درجات الحرارة، فهي تحدث عند التهاب الغشاء المخاطي الرقيق الذي يكون مبطن للحجيرات الأربعة المملوءة بالهواء، التي توجد داخل عظام الوجه، إذ أن هناك عديد من الطرق التي تساعد على علاجها، منها عشبة «كريستالات النعناع».

كريستالات النعناع أو كريستال المنثول، عبارة عن مادة يتم استخلاصها من زيت النعناع وأيضا يتم إنتاجه صناعيًا عبر هدرجة الثيمول، حيث تتميز بلون شفاف إلى أبيض مع رائحة النعناع المنعشة، فهو يستخدم كمهدئ للسعال ولتخفيف الاحتقان في المجاري الأنفية والرئوية التنفسية وتهويتها، وفقا للموسوعة البريطانية «بريتانيكا».

استخدامات كريستالات النعناع

استخدام كريستالات النعناع، يكون عن طريق وضع بلورات المنثول في الماء المغلي، إذ أنه بعد إضافته إلى الماء الساخن ينطلق منه بخار قوي، وبعد ذلك يتم استنشاق البخار لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، وأيضا إزالة الجيوب الأنفية، لكن من الضروري غلق العينين جيدا عند الاستنشاق.

علاج الجيوب الأنفية بكريستال المنثول

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن كريستال المنثول بالفعل يعتبر مادة فعالة في علاج التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحق، لأنه يكون مضاد للأكسدة ورائحته النفاذة تؤدي إلى إزالة احتفقان الأنف، وتفتيح الجيوب الأنفية بشكل كبير، لكن على الرغم من هذه الفوائد، إلا أن رائحته قد تكون مثيرة لمريض الحساسية، لذلك فإن مرضى الحساسية من النعناع يفضل ألا يستنشقون كريستالات النعناع.

وتابع «الحداد» بأن زيت المنثول يتم تحضيره في صورة كريستال، ويكون لديه رائحة نفاذة تكون في شكل عطور أو كريستالات من المنثول أو خلاصة زيت النعناع.