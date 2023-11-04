«زراعة الإسكندرية» تقدم نصائح للفلاحين للحفاظ على الأشجار: تخلص من الأعشاب الضارة

قدمت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالإسكندرية بعض النصائح للمزارعين خاصة الذين يعانون من موت الأشجار سريعا، موضحة طريقة تجهيز أماكن الزراعة ونوع التربة التي تنجح فيها زراعة الأشجار.

نصائح هامة لزراعة الأشجار

وأكدت «سعد» في تصريحات لـ«الوطن» أنه في حال الالتزام بهذه الإرشادات الزراعية لن تموت الأشجار، موضحة:

- تزرع الشجرة في أوقات محددة.

- أن يكون قطر وعمق الحفرة كبيرين حتى تستطيع الشجرة مد جذورها.

- أن تكون التربة قدر الإمكان رملية ذات مسامات متفتحة.

- إخراج الحجارة والأجسام الصلبة من مكان الزرع حتى لا تصدم يالجذور وتتسبب بهلاك الشجرة.

- غمر الحفرة بالمياه قبل زراعة الشجرة كي لا تتيبس جذور الشجرة عند ملامسة التربة الجافة.

- الحرص على تماسك تربة الشجرة أثناء الزراعة

- تخلص من الأعشاب الضارة والأدغال القريبة من الشجرة لأنها ستمتص غذاء الشجرة.

- ضغط التربة بالقدمين من المنطقة القريبة من جذع الشجرة لاخراج الهواء منها الذي لو وجد لتعفنت الجذور.

- ري الشجرة بغزارة بغد الغرس مباشرة لاستخراج الهواء المتبقي وزيادة تعشيق تربة الشجرة مع تربة الأرض المستدامة المزروعة فيها.