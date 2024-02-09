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الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض: قطاع غزة جزء لايتجزأ من أرض فلسطين المحتلة

كتب:

أحمد العانوسي
12:46 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض

الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض

أكد الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض، أن قطاع غزة جزء لايتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، مضيفًا: «يجب دعم الأونروا وحث كل الداعمين لها على القيام بدورهم تجاه اللاجئين»، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأشار إلى أنه يرفض بشكل كلي كل عمليات التهجير القسري من قطاع غزة، مشددًا على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

واستكمل: «نشدد على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، ومن الضروري إنهاء الحرب في غزة والتوصل لوقف فوري وتام لإطلاق النار».

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