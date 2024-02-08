الأمين العام للأمم المتحدة: أتضامن مع معاناة شعب غزة وإنشاء دولة فلسطينية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يتضامن بشكل كامل مع المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل كل ما بوسعها لتوفير المساعدات التي يحتاجون إليها، مشيرًا إلى دعمه الكامل لإنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف «جوتيريش» خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في قطاع غزة الآن هو انتهاك للقوانين الدولية، ومن مصلحة حكومة الاحتلال الإسرائيلي العمل على ضمان نجاح المفاوضات التي تقود إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مؤكدًا أن إطلاق سراحهم ضرورة حتمية.

جوتيريش: أشعر بالقلق تجاه مهاجمة رفح

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه يشعر بالقلق البالغ بشأن التقارير التي تقول أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية، وهناك آلاف النازحين يعيشون هناك.

وأوضح أنطونيو جوتيريش خلال المؤتمر الصحفي، أن عملياتنا الإنسانية في غزة لا تزال تواجه مخاطر عديدة بما في ذلك القتل والدمار، والوضع يزداد سوءًا في غزة إلى جانب الدمار والموت والتجويع والأمراض التي تهدد سكان القطاع.

جوتيريش: ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان

وتحدث «جوتيريش» أيضًا عن الصراع في السودان، قائلًا إنه ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان ويجب وقف الأعمال القتالية في أسرع وقت.