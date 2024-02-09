الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيتا في الضفة.. وإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بآلياتها العسكرية، فجر اليوم، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما داهم الجنود عدة منازل، كما اقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الغربية للمدينة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما اعتدت القوات الإسرائيلية على أحد المصابين خلال نقله في مركبة الإسعاف عند حاجز «بيت فوريك» العسكري شرق المدينة.

اعتقالات يومية تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، الصحفي حمزة محمد سلامة «31 عاما» و3 فلسطينيين عقب اقتحام مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سنجل شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات، واستولت على 3 مركبات و11 ألف شيكل، كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، قريتي باقة الحطب وحجة، شرق قلقيلية، مطلقة قنابل الصوت صوب منازل الفلسطينيين.