«القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يشن اعتقالات بالجملة على الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اعتقالات بالجملة للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي بأعداد تجاوزت السنوات الماضية.

وأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الأعداد من المعتقلين هي الأعلى منذ سنوات فيما يتعلق بحملات اعتقالات الفلسطينيين، مواصلة، «بات واضحًا أن هذه العملية الهوجاء والجنون الإسرائيلي بعدما حدث في السابع من أكتوبر هي الضربة القاسية للضفة الغربية، بالتوازي لما يحدث مع قطاع غزة».

أسيرات في سجن الدامون يعانون الأمرين بحصولهم على مياه ملوثة

وأشارت إلى أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين الأمرين بحصولهن على مياه ملوثة، كما يجرى فتح الشبابيك رغم أن البارد قارس جدا، في ظل غياب الأغطية والمواد التموينية والكهربائية، كما لا يتم السماح للأهالي بزيارتهن منذ السابع من أكتوبر، ما ينطبق على كل الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت: «كان هناك عدد من المحامين يريدون زيارة بعض الأسرى لم تسمح لهم مصلحة سجون الاحتلال بالزيارة من أجل الاطلاع على حياتهم ومعيشتهم داخل سجون الاحتلال، وعلى أي خلفية جرى اعتقالهم من منازلهم أو حتى على الحواجز الطيارة والثابتة وتخريب المنازل والنوافذ والأدوات الكهرباء».