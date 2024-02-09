فيلم السيستم في المركز الثامن بقائمة الإيرادات.. حقق 107 آلاف جنيه

اشتدت المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، بعد طرح عدد من الأفلام مؤخرا التي يقدمها عدد من النجوم وكان من بينها فيلم السيستم لطارق لطفي وأحمد الفيشاوي.

فيلم السيستم في المركز الثامن

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم السيستم جاء في المركز الثامن في ثاني أيام عرضه، أمس، وحقق إيرادات 107 آلاف جنيه.

فيلم السيستم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

يذكر أن هناك عددا من الأعمال السينمائية التي تنافس بجانب فيلم السيستم، من بينها الحريفة والإسكندراني ورحلة 404 وأبونسب وليلة العيد وأنف وثلاث عيون وعصابة عظيمة ودرويلة.