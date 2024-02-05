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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد الفيشاوي يكشف عن بوستر فيلم السيستم.. «للسناجل فقط»

كتب:

ياسمين محمود
06:09 م | الإثنين 05 فبراير 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الرسمي لفيلم السيستم المقرر عرضه الأربعاء المقبل في السينما.

وعلق أحمد الفيشاوي على البوستر: «السيستم هو الحل.. 7 فبراير بسينمات مصر وقريباً بالوطن العربي، تأليف أحمد مصطفي.

كما نشر الفيشاوي بوسترا آخر يحمل عبارة أول فيلم للسنابل فقط.

أبطال فيلم السيستم

ويشارك في بطولة فيلم السيستم عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

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