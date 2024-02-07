بسنت شوقي: فكرة فيلم السيستم شجعتني على قبول الدور

أعربت الفنانة بسنت شوقي عن سعادتها البالغة، بسبب مشاركتها في فيلم «السيستم»، المقرر طرحه غدا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي.

شخصية جديدة ومختلفة

وقالت بسنت شوقى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تقدم بفيلم السيستم شخصية جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدمتها قبل ذلك، وأكثر شي حمسها للمشاركة في الفيلم فكرته لأنها جديدة، وتطرح لأول مرة في السينمات المصرية، وهي مناقشة مشكلات السينجل.

وأضافت أن معظم مشاهدها في الفيلم مع أحمد الفيشاوي، وتوجد كيمياء كبيرة بينهما؛ لأنهما أصدقاء منذ فترة طويلة، كما أنها سعيدة بمشاركة الفنان طارق لطفي في فيلم السيستم.

العرض الخاص لفيلم السيستم

واحتفل أبطال فيلم السيستم اليوم بالعرض الخاص للعمل بإحدى السينمات في منطقة القاهرة، بحضور أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، والمخرج أحمد البدري، وغيرهم.

بينما غاب طارق لطفي عن العرض الخاص لفيلم السيستم بسبب ارتباطه بتصوير إحدى الأعمال الفنية، المقرر عرضها بالسباق الرمضاني 2024.