خبير تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعي يهدد 60% من الوظائف بالانقراض

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنَّ تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يثير مشكلة عدم المساواة في سوق العمل، يجب وضعها في الاعتبار بعناية لأن الذكاء الاصطناعي بالفعل يعيد تشكيل حياتنا في كل الاتجاهات، حتى أنَّه يهدد 60% من الوظائف بالانقراض.

الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف القابلة للميكنة

وأضاف «عزام»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّنا بصدد عالم جديد وهو عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب التفكير في أساليب مبتكرة تتناسب مع التأثير التكنولوجي الكبير.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «تطبيقات لا متناهية للذكاء الاصطناعي أثرت على حياتنا اليومية، وليس غريباً أن نسمع في الآونة الأخيرة أنَّ الذكاء الاصطناعي بات يهدد الوظائف بـ شركات التكنولوجيا في العالم».

اختفاء الوظائف الروتينية

واستطرد عزام: «الذكاء الاصطناعي يساهم في وجود أو اختفاء الوظائف القائمة على الروتين، وكل ما هو قابل للميكنة سيتم ميكنته بدون شك، ليندثر في المقابل العمل الروتيني المساوي له، سيؤثر ذلك على الدول النامية».