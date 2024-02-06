هشام جمال يكشف تفاصيل أغنيته مع ليلى زاهر: «استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي»

تطرق الفنان هشام جمال، لأغنيته الأخيرة مع ليلى زاهر، قائلاً: «كليب أمور بسيطة، استخدمت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي، وكنت بحاول فيها بصورة كبيرة أعمل حاجة صعبة جدًا، وهي إن الوجوه تظهر في الجرافيك بصورة كاملة، لأنه إلى الآن الـ ai مش بنعرف نستخدم من خلاله الجرافيك بصورة متطورة في الوجوه باحترافية، ولكن بره فيه مجلة عالمية كلمتنا علشان يعملوا حوار معايا، وشايفين إننا أول كليب في العالم يستخدم الوجوه بصورة مميزة».

استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني

وأضاف هشام جمال خلال استضافته مع ليلى أحمد زاهر ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على DMC وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، «إحنا لسه في سنة أولى ذكاء اصطناعي، وبنتعلم كلنا ورايحين لعصر جديد تمامًا زي ما كنا قبل الإنترنت».

وواصل: «الحقيقة إني مش أول واحد استخدم التقنية دي في الكليبات؛ لأن حماقي سبق الكل وعمل كده، وكان الأول في العالم العربي اللي يستخدم الـ ai في الأغاني، لكن أنا كنت بحاول استخدامه بطريقة مختلفة».