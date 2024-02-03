خبير أمن معلومات: صناع الموسيقى يخشون تطور الذكاء الاصطناعي

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن هناك مخاوف عديدة بين صناع الموسيقى من استيلاء الذكاء الاصطناعي على عملهم في المستقبل القريب، ما قد يؤدي لطمس الهوية، والتراث الفني للدول والمجتمعات المختلفة، ومن ضياع تراث الأغنية وصناعها.

تكنولوجيا الذكاء الأصطناعي لم ترصد 2% من التقنيات

وأكد خبير أمن المعلومات، خلال حديثه بمداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، التي تسمى «دهب المستقبل»، رغم هذا الكم من التطورات المتعلقة بها، لم ترصد 2% من تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي.

مواقع الذكاء الإصطناعي لها قوانين خاصة للحفاظ

واستكمل خبير أمن المعلومات، أن الدولة حددت ميثاقًا خاصًا أقره مجلس الوزراء للذكاء الاصطناعي، ومواقع الذكاء الاصطناعي لها قوانين خاصة للحفاظ على حقوق الملكية، مشيرًا إلى وجود مجموعة من الأشخاص يعملون في النصب والاحتيال من خلال هذه البرامج، واختراق البيانات الشخصية للمواطنين.