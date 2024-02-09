10 معلومات عن «توأم تيتانيك».. كيف تخرج «سانتيس» بعد 90 عاما من غرقها؟

تيتانيك جبال الألب، هكذا عرفت السفينة الغارقة منذ أكثر من 90 عامًا في قاع بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية الألمانية عام 1933 على ارتفاع 689 قدمًا من قاع البحيرة، ظلت باخرة سانتيس في قاع بحيرة جبلية لأكثر من 90 عامًا، كادت أن تُمحى من ذاكرة الناس حتى عام 2013 عندما اكتشف مسح البحيرة موقع الحطام، بحسب موقع «ديلي ميل».

10 معلومات عن توأم تيتانيك الغارقة

لأول مرة منذ أكثر من 90 عامًا، سيتم رفع حطام السفينة التي غرقت عام 1933 وهي باخرة سانتيس الشهيرة بـ تيتانيك جبال الألب وحدد المنقذون موعد خروجها في مارس المقبل، بواسطة أكياس الرفع؛ لذلك نستعرض 10 معلومات عن السفينة الغارقة.

- غرقت السفينة سانتيس في قاع بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية الألمانية في عام 1933 عندما اعتبرت غير صالحة للإبحار ومكلفة.

- بعد أكثر من 90 عاما من غرقها لأول مرة تحت الأمواج سيعود حطام سفينة إلى السطح بواسطة أكياس الرفع.

- تعتبر أكياس الرفع نوع من الوسائد الهوائية الإنقاذية العائمة NanHai على نطاق واسع في الصناعة البحرية للمساعدة في الإنقاذ والطفو، بما في ذلك إنقاذ السفن القياسية أو السفن الغارقة، يتم تركيب تلك الوسائد في السفينة الغارقة حتى تطفوا سريعًا إلى السطح.

- أطلق عليها «تيتانيك جبال الألب» بسبب التشابه الكبير بينها وبين تيتانيك رغم أنها أكبر سفينة وأقدم من تيتانيك الأصلية الغارقة في المحيط الأطلسي.

- بسبب الظلام ونقص الأكسجين في قاع البحيرة، تم الحفاظ على سفينة سانتيس بشكل أفضل من سفينة تيتانيك.

- عملت لمدة 40 عامًا وكانت تحمل ما يصل إلى 400 راكب في المرة الواحدة.

- تمت الموافقة على خطط رفع السفينة من قاع البحيرة وعرضها للجمهور كمزار سياحي.

- إذا تم رفعها بنجاح من قاع البحر، فسوف تعود مرة أخرى إلى حوض بناء السفن لاستعادتها من جديد.

- بعد اتخاذ قرار بتحويل محركاتها من الفحم إلى النفط والانكماش الاقتصادي في المنطقة، تم اتخاذ القرار بإغراق السفينة.

- لديها محرك بخاري ثلاثي الأسطوانات مثل تيتانيك.

- سفينة سانتيس أقدم من سفينة تيتانيك، حيث تم تشغيلها قبل 20 عامًا من غرق السفينة.

تفاصيل سفينة «تيتانيك جبال الألب»

غرقت باخرة سانتيس في قاع بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية الألمانية؛ وكانت فائقة الجمال، وبسبب التصرفات غير الواعية بتغيير نوع الوقود، تسببت الأزمة الاقتصادية في قرار غرق الباخرة؛ ونظرًا لظروف البحيرة الجبلية، فإن العديد من هذه الميزات بها، مثل عجلات مجداف الطلاء، لا تزال موجودة حتى يومنا هذا.

المسح الذي أُجري للسفينة أظهر وجود فندق فاخر بها، وبحسب سيلفان باغانيني، رئيس جمعية إنقاذ السفن، فإن السفينة البخارية سانتيس لديها محرك بخاري ثلاثي الأسطوانات نادر جدًا، لذا فهذا أحد أوجه التشابه بينها وبين تيتانيك من الناحية الفنية كما أنهما غرقتا بطرق متشابهة جدًا، إذ ذهبت مؤخرة السفينة في الهواء والعلم يرفرف عاليا، وكان ذلك مشابها أيضا لتيتانيك.

في الواقع، تعد سفينة سانتيس أقدم من سفينة تيتانيك، حيث تم تشغيلها قبل 20 عامًا من غرق السفينة، لكن الوقت لإنقاذ باخرة سانتيس ينفد، حيث أنها مهددة الآن بالتدمير من قبل بلح البحر الذي يمكن أن يغطي السانتيس قريبًا بطبقة سميكة.