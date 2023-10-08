مزادات لبيع مقتنيات فيلم «تيتانيك».. آخرها عرض ملابس دي كابريو في لندن

اكتسب فيلم تيتانيك شهرة كبيرة لأكثر من عشرين عامًا، جعل عدد كبير من محبيه الارتباط بمقتنيات الفيلم، ليتم عرضها بعد ذلك في مزادات خاصة بأسعار خيالية، وأخر النجوم التي عُرضت مقتنياتهم للبيع، كان النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو الذي لعب دور«جاك» في فيلم تيتانيك، وقبله تم بيع معطف كيت ونسلت الذي عُرض في مزاد علني في الشهور الماضية، وهو المعطف الذي صورت به أشهر مشاهد الفيلم أثناء محاولة الانتحار وغرق السفينة.

عرض سترة «دي كابريو» للبيع

وتعرض شركة «Prop store»، أحد الأزياء التي تم صنعها للممثل ليوناردو دي كابريو، البالغ من العمر 48 عامًا، وهي عبارة عن سترة ارتداها أثناء إنتاج فيلم تيتانيك، في أحد المزادات العلنية الشهر المقبل، ولا تقتصر على سترة فقط، بل تتكون المجموعة من زوج من السراويل القصيرة ذات الحمالات وقميص أبيض دون ياقة وسترة فحمية، وهناك بطاقة داخل السترة تحمل اسم الخياط، دومينيك غيراردي، ومكتوب عليها «السيد. ليوناردو دي كابريو بتاريخ أغسطس 96».

سعر السترة خيالي

وتتوقع شركة «Prop store»، التي تبيع الزي، أن يحقق الزي ما بين 120 ألف دولار و240 ألف دولار، ومن المقرر بدء المزايدة في 9 نوفمبر وتنتهي في 12 نوفمبر في لندن، وبعد إعلان المزاد بدأت الأعداد تتزايد على شرائها، لأن للفيلم ذكريات محفورة في أذهان جيل التسعينات وبداية الألفينات، إذ ظل الفيلم في المركز الأول في شباك التذاكر لمدة 15 أسبوعًا على التوالي، وبحلول نهاية شباك التذاكر، حقق فيلم تيتانيك 1.8 مليار دولار، وحصل على 400 مليون دولار أخرى من إعادة إصداره، بما في ذلك العودة إلى دور العرض لفترة قصيرة في فبراير للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه.

وحصل الفيلم الذي أُنتج عام 1997 على 11 جائزة أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج، كما حصلت كيت وينسلت على ترشيحها الثاني لجائزة الأوسكار عن دورها وريثة روز ديويت بوكاتر، واحتفل المقطع الترويجي للذكرى السنوية الخامسة والعشرين الذي عُرض عبر شاشات السينما لتيتانيك بقصة الحب الخالدة.

بيع معطف كيت وينسلت

وقبل سترة ليوناردو دي كابريو، تم عرض معطف كيت ونسلت للبيع في إحدى دور المزادات الأمريكية، وتوقعت الشركة المسؤولة عن العرض أن يجلب أكثر من 100 ألف دولار، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، وخلال التصوير ارتدت الممثلة المعطف في التسلسلات الغارقة لفيلم 1997، بما في ذلك المشهد عندما حررها ليوناردو دي كابريو، الذي لعب دور«جاك»، بعدما كانت مقيدة بعمود على سطح السفينة الإلكتروني الذي غمرته المياه.

تذاكر تيتانيك بمئات الآلاف

وقبل سترة جاك ومعطف روز تم بيع مجموعة تذكارية من السفينة تيتانيك تسمى RMS Titanic، بقيمة مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في مزاد علني، بعد أكثر من 110 سنوات من الغرق المأساوي للسفينة؛ وهي عبارة عن ساعة جيب مملوكة لموظف بريد على متن السفينة تبلغ قيمتها ما بين 70 ألف جنيه إسترليني إلى 100 ألف جنيه إسترليني، وفق موقع «bbc».

كما وفر المزاد أيضًا قائمة من الدرجة الأولى، تحتوي على أشهر الأكلات على السفينة الحقيقية منها «الخبز المحمص»، وقائمة بركاب الدرجة الأولى بتقدير أعلى يبلغ 60 ألف جنيه إسترليني، كما تشمل العناصر الأخرى من على متن تيتانيك طبق حلوى مزخرف، وجزء من عمود من المطعم الانتقائي، وبطاقة بريدية من أحد الركاب الذي توفى عندما غرقت، وتروي البطاقة البريدية التي كتبها جاكوب كريستيان ميلنج تفاصيل من الرحلة: «عزيزي أوجستا! هذا هو آخر شيء ستسمعه مني على هذا الجانب من المحيط الأطلسي.. قد أرسل رسالة لاسلكية إذا لم تكن باهظة الثمن، أنا أقيم في فندق بانين، إنه جيد، ليس رخيصًا ولكنها مريحًا، ومن نافذتي أستطيع رؤية السفينة في الرصيف.. كيف حال كبار السن؟ أرسل لهم وللأطفال تحياتي. تحياتي لكم جميعا، من يعقوب».