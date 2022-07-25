وفاة بطل فيلم تايتنك الفنان البريطاني ديفيد وارنر

توفي الفنان البريطاني ديفيد وارنر، أحد أبطال فيلم تايتنك خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، بعد معاناته الفترة الماضية من مرض السرطان، وبعد تدهور حالته الصحية.

حاز الفنان البريطاني ديفيد وارنر على جائزة إيمي، إذ جسّد دور سبايسر لوفجوي، الحارس الشخصي لشخصية بيلي زان خطيب «روز»، الذي طارد «جاك» أثناء غرق سفينة تايتنك.

وفاة الفنان البريطاني ديفيد وارنر

كانت صحيفة «ذي صن» البريطانية، كشفت أن وفاته جاءت بعد معاناته وصراعه مع السرطان، وأنه أمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هول، التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير، والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح.

كما ذكرت أن أسرة الراحل نعته بكلمات مؤثرة، وأنه أمضى الـ18 أشهر الماضية، بعد إعلان إصابته بالسرطان، في رضا تام.

أبطال فيلم تايتنك

يُذكر أن فيلم تايتنك من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت وبيل باكستون وبيلي زان وجلوريا ستيورات وكاثي بيتس وفرانيسي فيشر، وبيرنارد هيل وإخراج جيمس كاميرون.