القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي مكثف على منطقة الخيام جنوبي لبنان كتب: منى صلاح 11:20 ص | الجمعة 09 فبراير 2024 قصف جنوب لبنان- أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود قصف إسرائيلي مكثف على منطقة الخيام جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كاتب صحفي: تفجر الأوضاع المتوترة في لبنان سيؤدي إلى كارثة بالمنطقة الخارجية الفرنسية: مشاورات لخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل «القاهرة الإخبارية»: مقتل شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوب لبنان باحث في الشؤون الدولية: الاحتلال الإسرائيلي ليس باستطاعته توسيع الدائرة أكثر مع لبنان لبنان جنوب لبنان العدوان الإسرائيلي حرب غزة بقلم منى صلاح