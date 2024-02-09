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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي مكثف على منطقة الخيام جنوبي لبنان

كتب:

منى صلاح
11:20 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
قصف جنوب لبنان- أرشيفية

قصف جنوب لبنان- أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود قصف إسرائيلي مكثف على منطقة الخيام جنوبي لبنان.

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بقلم منى صلاح