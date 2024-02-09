أمريكا تنهي برنامج «فارا» لتطوير طائرات استطلاع هجومية مستقبلية

ظهرت تداعيات جديدة للأزمة الأوكرانية الروسية على حلفاء «كييف»، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلن جيشها أمس الخميس، إنه سيوقف برنامجه لتطوير طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية من الجيل التالي، المعروفة باسم «فارا»، على ما شهدته الساحة في أوكرانيا.

وأشار الجيش الأمريكي، إلى أنه سيزيد الاستثمار في المسيرات، كما سيتوقف الجيش الأمريكي عن إنتاج نسخة «يو إتش 60 في» من بلاك هوك.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فإن الجيش الأمريكي بدأ برنامج طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية، المعروفة باسم «فارا» عام 2018، منفقا عليه ما يقرب من ملياري دولار.

رئيس أركان الجيش الأمريكي يبرر القرار

وبرر رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال راندي جورج، عملية وقف برنامج «فارا»، أن «واشنطن» تتعلم من ساحة المعركة، خاصة في أوكرانيا، أن الاستطلاع الجوي تغير بشكل جذري، فيما قالت شركة «سيكورسكي» الأمريكية المصنعة للطائرات، إن طائرات «إكس 2» المصممة لبرنامج «فارا»، توفر السرعة والمدى وخفة الحركة التي لا يمكن لأي مروحية أخرى في العالم أن يضاهيها، وفق لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت في بيان، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء هذا القرار، فيما قال النائب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا نائب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، روب ويتمان، إنه سيعقد جلسة استماع حول خطط الطيران للجيش.

مصرع 5 من المارينز جراء تحطم طائرة

وفي خسارة جديدة تعرض لها الجيش الأمريكي، تحطمت طائرة مروحية عسكرية من طراز «سيكورسكي سي إتش 53 إي سوبر ستاليون» كانت في طريقها من نيفادا إلى كاليفورنيا، حسبما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وسقطت في غابات نائية مغطاة بالثلوج، يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 5 من جنود مشاة البحرية «المارينز»، وفق لما أعلنه الجيش الأمريكي، اليوم.