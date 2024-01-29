تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. «التمساح» تواصل تدمير معاقل قوات كييف

دمَّرت مروحية روسية من طراز «كا 52»، المعروفة باسم «التمساح»، معقل فصيلة من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في خاركيف شرق أوكرانيا، وفق لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجلت السلطات الروسية، بشكل مؤقت، سكان عدة شوارع في قرية ستريليتسكوي بمنطقة بيلجورود، بسبب اكتشاف ذخائر غير منفجرة.

مجلة أمريكية: يمكن اعتبار أن الجيش الأوكراني قد مات

وكان مقال لمجلة «أمريكان ثينكر» الأمريكية، للصحفية مونيكا شوالتر، أوضحت في وقت سابق، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن يجب على «كييف» التخلي عن الأراضي التي فقدتها، لأن مواطنيها لا يرغبون في القتال في سبيل بلادهم، مشيرة إلى أن يمكن إلى حد كبير اعتبار أن الجيش الأوكراني قد مات.

من جانبه، قال قائد سلاح البحرية الأوكراني أليكسي نيجبابا، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» التليفزيونية البريطانية، إن الأسطول الأوكراني، سيقبل بكل سرور سفينتين حربيتين بريطانيتين «إتش إم إس أرجيل» و«إتش أم إس وستمنستر»، قد تضطر البحرية الملكية البريطانية إلى سحبهما من الخدمة مبكرا بسبب نقص البحارة.

حزب مجري يميني يدعو لإنهاء الأزمة الأوكرانية من خلال وقف إطلاق النار

وفي المجر، نقلت وسائل إعلام، عن زعيم «حزب وطننا» اليميني المتطرف المجري، لازلو توروكاي، إن مقاطعة ما وراء الكاربات قد تذهب إلى المجر بعد انهيار أوكرانيا في الأزمة مع روسيا، داعيا وفق «سبوتنيك»، إلى إنهاء الأزمة من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام مع «موسكو».

وفي مقال لصحيفة «ميسل بولسكا» البولندية، قال الأستاذ في جامعة وارسو البولندية، فيتولد مودزيليفسكي، إن الغرب سيبدأ في العام الجاري 2024، بالتخلي عن رواية الصراع مع روسيا بسبب استحالة هزيمتها، فيما أشارت وكالة بلومبرج الاقتصادية، إلى أن تزايد اعتماد أوروبا على الغاز المسال الأمريكي بات محفوفا بالمخاطر وسط قرار رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، التعليق المؤقت للموافقة على عقود جديدة لتوريد الغاز المسال إلى الخارج، الذي كان على مدى العامين الماضيين يحل محل المواد الخام الروسية في الأسواق العالمية.

وفي إطار العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بادها سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وفي بولندا، أوضح وزير الزراعة تشيسلاف سيكيرسكي، أن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع أوكرانيا، في الاتحاد الأوروبي يفيد «كييف» على حساب المزارعين البولنديين.

من جانبه، أشار موقع «آي دنس» التشيكي، نقلا عن خبير بالجامعة الأنجلو أمريكية في عاصمة البلاد «براج» جورج هايز، وفق لشبكة«روسيا اليوم»، إن وضع السياسة الخارجية في ظل الصراعات الحالية يمكن اعتباره من علامات اندلاع الحرب العالمية الثالثة، فيما اعتبر عالم السياسة، المحاضر في جامعة جنوب شرق النرويج جلين ديسن، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أن الاتحاد الأوروبي يعيد كتابة التاريخ بمزاعم أن قوات الحلفاء هي التي حررت معسكر الاعتقال النازي «أوشفيتز بيركيناو» عام 1945.

ترامب: حلف شمال الأطلسي لا يرغب في حماية أمريكا

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أمام حشد من مناصريه، عن اعتقاده، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لا يرغب في حماية بلاده، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

Joe Biden called Trump the sitting President…



H/T @karlibonne & @RevDQ pic.twitter.com/iJ1dDbQh7O — Defender of the Republic (@realdefender45) January 28, 2024

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن «81 عاما»، وصف،مساء أمس السبت، في خطاب ألقاه خلال مأدبة عشاء للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية ‏جنوب شرق الولايات المتحدة، ترامب بالرئيس الحالي.

من جانبها، أعربت «موسكو» عن استعدادها للمساهمة في العمل على إنعاش الحوار المتدهور بين ضفتي نهر دنيستر، باعتبار روسيا، الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، وأشارت على لسان رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى مرور عملية التسوية في بريدنيستروفيه بأزمة عميقة.