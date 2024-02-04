تطورات الأزمة الأوكرانية.. استمرار حرب إسقاط المسيرات بين كييف وموسكو

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تدخل بعد أيام عامها الثاني، ونرصد في التقرير التالي، أهم الأحداث التي شهدتها الساحة سواء الميدانية أو السياسية والاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، اليوم، 9 مسيرات من بين 14 طائرة مسيرة روسية في هجوم استهدف البنية التحتية للطاقة في مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولودمير زيلينسكي، والواقعة وسط البلاد في ثان هجوم يستهدف المدينة خلال يومين، وفق لما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية ومسؤول إقليمي.

وأشارت قيادة القوات الجوية، إلى توجيه الجيش الروسي جزءا كبيرا من الطائرات المسيرة نحو منشآت البنية التحتية للطاقة في دنيبروبتروفسك وأوديسا وميكولايف، كما أطلقت القوات الروسية، صاروخين جويين موجهين من طراز«كيه أتش 59» من منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت «موسكو»، أعلنت في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في «بيلجورود، وفولجوجراد، وروستوف» جنوب غربي البلاد، فيما اندلع حريق في موقع نفطي جراء سقوط حطام إحدى المسيرات مقاطعة فولجوجراد

من جانبها، أحبطت «قوات الشرق» الروسية، 4 محاولات شنتها القوات الأوكرانية بهدف تعزيز مواقعها الأمامية على محور جنوب دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتفاء في العام قبل الماضي 2022.

وأشار زيلينسكي، في وقت سابق، إلى إنتاج أكثر من 90% من المسيرات الموجودة على الجبهة هذا العام محليا، وأكد الرئيس الأوكراني، وفق لشبكة«سكاي نيوز» الإخبارية، أن تم بالفعل تشكيل ميزانية إضافية للمسيرات لعام 2024.

انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف سكان كريفي ريه

من جانبه، أوضح رئيس بلدية مدينة كريفي ريه، أولكسندر فيلكول، أن التيار الكهربائي، انقطع عن آلاف السكان، بسبب تعرض منشآت طاقة للقصف، كما تعطلت إمدادات المياه والتدفئة في بعض المناطق مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد بقليل.

وفي وقت سابق، ناقش زيلينسكي في اجتماع مع قائد أركان القوات المسلحة، 5 قضايا بينها إنتاج أوكرانيا للمسيرات، وإنتاج واستيراد المقذوفات، والوضع على الجبهة، وتوسيع التحصينات واستعادة الطاقة بعد الضربات الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى صعوبة الوضع في أفدييفكا الواقعة بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، بشكل خاص.

وفي وقت سابق، وفي تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أشار محتجزين أوكران، إلى تجنيد قوات بلادها أعداد كبيرة من الأشخاص غير المؤهلين للخدمة في الجيش إما بسبب الصحة أو السن.

سياسي فرنسي يدعو ماكرون إلى ترك منصبه

وفي فرنسا، اتهم زعيم «حزب الوطنيون» فلوريان فيليبو، الرئيس إيمانويل ماكرون بالخيانة،على خلفية حديثه عن مسؤولية بلاده الأوروبية عن الردع النووي، داعيا ماكرون إلى ترك منصبه، وخروج من «باريس» من «الاتحاد الأوروبي».

كما حذر السياسي الفرنسي، وفق شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، من جر «باريس» لحرب نووية مع «موسكو».