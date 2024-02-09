احذر غسل أسنانك في هذا الوقت من اليوم.. يتلفها ويسبب النزيف

غسل الأسنان من العادات اليومية الضرورية، التي لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقًا، إلا أن الإفراط في تلك العادة، قد يؤدي إلى تلف الأسنان بشكل عام، وربما يتسبب في نزيف اللثة، وعدم اختيار الوقت المناسب لذلك ربما يكون سببًا رئيسيًا للعديد من المخاطر الصحية.

كم مرة أغسل أسناني؟ مرة أم مرتين بعد كل وجبة؟ باتت من الأسئلة الأكثر شيوعًا، التي بات الجميع يود معرفة إجابتها، إلا أن السؤال الأكثر أهمية هو اختيار الوقت المناسب لغسل الأسنان، والذي طرحه موقع «health line» ويمكن معرفته في التقرير التالي.

الوقت المناسب لغسل الأسنان

إذا كنت تعتاد على غسل أسنانك في الصباح فقط ، فذلك غير صحي، أو بعد تناول كل وجبة فذلك غير صحي، لأن طبقة المينا التي تغطي الأسنان، تكون ضعيفة في ذلك الوقت، لذا يفضل الابتعاد عن ذلك الأمر تمامًا، لأنه يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية التي وجب الانتباه لها.

ينصح بغسل الأسنان على الأقل مرتين يوميًا واحدة في الصباح وأخرى فى المساء، لأن تنظيف الأسنان أكثر من ذلك، يؤدي إلى تآكل المينا الطبيعية للأسنان والتي تشكل جدارا واقيا للأسنان.

استخدام فرشاة ناعمة

علق محمد الفار طبيب أسنان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الوقت مناسب لغسل الأسنان، يكون على نحو مرتين يوميًا، ويفضل تنظيف الأسنان مرتين يوميًا كحد أقصى، وحدد أن أفضل وقت لذلك هو في الصباح وعند النوم، ونصح بضرورة استخدام فرشاة ناعمة لتجنب نزيف اللثة، إلى جانب ضرورة استخدام الخيط للتأكد من إزلة طبقة البلاك الموجودة بين الأسنان واللثة.

غسل الأسنان لمدة دقيقتين

نصحت جمعية طب الأسنان الأمريكية، بالعمل على غسل أسنانك مرتين في اليوم، ويفضل أن يحتوي معجون الأسنان على الفلوريد، ويتم غسل الأسنان لمدة دقيقتين في كل مرة، إلى جانب عدم تنظيفها مباشرة بعد تناول الأطعمة أو المشروبات التي بها نسبة كبيرة من الأحماض، ومن أمثلة ذلك المشروبات الغازية كالصودا والمشروبات وعصائر الحمضيات والفواكه الحمضي.

7 نصائح لتنظيف الأسنان

بحسب موقع «مايو كلينك» وجب عليك عند تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا اتباع النصائح التالية:

- نظف أسنانك بالخيط مرة يوميًا.

- اشرب الكثير من الماء يوميًا.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

- التقليل قدر الإمكان من الأطعمة والمشروبات السكرية.

- استخدم غسولاً للفم بعد التفريش أو التنظيف بالخيط.

- شرء فرشاة أسنان جديدة كل 3 أو 4 أشهر.

- تجنب التدخين.