طبيب يوضح الطريقة المثالية لغسل الأسنان.. الـ«تفريش» هو الأصح

يعد غسل الأسنان باستخدام الفرشاة والمعجو، من الأمور المهمة للحفاظ على الأسنان من التسوس، والتخلص من روائح الفم الكريهة، وهناك طرق صحيحة يوصي أطباء الأسنان باتباعها لتجنب الأضرار لتجنب آلالم الأسنان والأمراض المرتبطة بها.

وأوضح الدكتور حاتم البيطار، استشاري إدارة الرعاية الصحية وزميل الزمالة المصرية، أن غسل الأسنان بطريقة صحيحة يكون 3 مرات يوميا بعد تناول الوجبات الأساسية والحلويات، وتكون باستخدام الفرشة في الفم بطريقة دائرية بدرجة 45 درجة من أسفل لأعلى ومن الجوانب، وهو ما يطلق عليه «تفريش الأسنان».

«التفريش» طريقة صحية لغسل الأسنان

وأوضح «البيطار»، لـ«الوطن»، أن عملية «تفريش الأسنان»، تتم من جلال تقسيم الفم إلى 4 جوانب، وكل نصف يكون دائرة 45 درجة، لإزالة بقايا الطعام وإخراجها من بين الأسنان: «غسل الأسنان رايح جاي غلط والصح نص دايرة.. المفروض نعمل تنظيف مش كنس وإدخال لبقايا الطعام»، موضحًا أن غسل الأسنان بطريقة خاطئة يؤدي إلى تراكم البكتيريا بين الأسنان وأسفل التركيبات الثابتة والمتحركة، وتسبب عفونة، كما أن التهابات المعدة قد تحدث قرح بالفم تحتاج عناية واستخدام المضمضات.

الفرش المستخدمة والمضمضة

وفيما يتعلق بالفُرش المستخدمة ينصح طبيب الأسنان، باستخدام أنواع جيد ليست رطبة بشكل يزيد من إدخال بقايا الطعام بين الأسنان، أو خشنة لدرجة تزيد من إنحسار اللثة، موضحا أنه لابد من مراعاة مواعيد غسل الأسنان، وعدم استخدام نوع محدد من المضمضة لمدة تزيد على أسبوعين: «أقصى حاجة أسبوعين ونغير المضمضة».

وفيما يخص معجون الأسنان أوضح «البيطار» أن معجون الأسنان لا تختلف أنواعه عن بعضها كثيرًا، ويفضل التقليل من الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من مبيضات الأسنان، ونصح بالابتعاد عن الكارت والكبريت والدبوس لتنظيف الفراغات بين الأسنان، ومن الأفضل استبدالها بالخيط الطبي.