افتتاح معرض منتجات الخريجين ضمن برنامج «استثمر حياتك» بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، بافتتاح معرض تسويق منتجات الشباب الخريجين ضمن برنامج «استثمر حياتك».

وأكد محافظ أسوان، في بيان اليوم، أن فعاليات معرض منتجات الشباب الخريجين يقام في حديقة الشيراتون، كجزء من مشروع طريق للمستقبل وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لخريجي البرنامج في قرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة، بهدف توفير مصدر دخل مستدام لهم.

محافظ أسوان يوجه الشكر للمؤسسات غير الحكومية

وعبّر محافظ أسوان عن امتنانه وتقديره لدور المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني لتقديم الدعم في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه ضمن خطة الدولة للنهوض بالحرف اليدوية والمنتجات المحلية.

محافظ أسوان: الدولة تسعى لصناعة جيل قادر على ريادة الأعمال

وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يسهم في صناعة جيل قادر على ريادة الأعمال وتطوير مهارات إدارة المشاريع بجدية واحترافية وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

يأتي هذا المعرض ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.