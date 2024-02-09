أسوان تشارك في ورشة عمل دولية بعنوان «السياحة من أجل التنمية المستدامة»

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالمشاركة في ورشة العمل الدولية تحت عنوان «السياحة من أجل التنمية المستدامة»، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ومعهد المتروبوليس الدولي للتدريب بكوريا الجنوبية.

تحويل أسوان لمتحف مفتوح

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن جهود المحافظة لتحويل أسوان إلى متحف مفتوح وجذب السياحة تأتي ضمن حزمة الجهود والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز الجمالية والروعة الطبيعية للمدينة.

وأكد ان هذه الجهود تحقق منها عدد من النتائج الإيجابية في المناطق الأثرية والمزارات السياحية، خاصة في مشروع ممشى أهل مصر الحضاري بكورنيش النيل والمسار السياحي للطريق الذي يربط المراسي السياحية بمعبد إدفو.

وشارك في الورشة مجموعة من المتخصصين والخبراء من جهات محلية ودولية مختلفة، بهدف تبادل الخبرات وطرح الآراء والأفكار حول المقومات والأصول والموارد المختلفة للمدن.

مناقشة تحديات التنمية السياحية بالمحافظة

وناقش الحضور التحديات التي تواجه التنمية السياحية وكيفية استغلال جميع المقومات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك تصميم وتخطيط مشروعات مختلفة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وتهدف الورشة إلى إعادة النظر في أصول المدينة ودراسة كيفية الاستفادة الأمثل منها في تحقيق التنمية السياحية المستدامة.