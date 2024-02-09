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الأمم المتحدة: رصدنا 364 هجوما على مستشفيات في الضفة الغربية

كتب:

منى صلاح
01:20 م | الجمعة 09 فبراير 2024
الأمم المتحدة- أرشيفية

الأمم المتحدة- أرشيفية

قالت الأمم المتحدة، إنَّ الهجوم على المنشآت الصحية في غزة يخلق الشعور بالخوف ويمنع الوصول للخدمات الطبية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت الأمم المتحدة: «ليس لدينا أي طواقم طبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم نحصل على تأشيرات دخول».

أضافت: «المعلومات المتوفرة لدينا تظهر أنَّ هناك 364 هجوماً على مستشفيات في الضفة الغربية، أثرت على 44 منشأة صحية».

وكانت الأمم المتحدة، أكدت منذ قليل، تجديدها الدعوة إلى احترام المنشآت الصحية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

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