أخطاء استخدام ماكينة الإسبريسو.. هتشرب قهوة باردة

الحصول على كوب قهوة ساخن في الصباح هو أهم روتين يومي لملايين الناس، لكن في بعض الحالات لا تخرج ماكينة القهوة المشروب ساخنًا، ويظن البعض أن المشكلة من الآلة ثم يكفون عن استخدامها، لكن على النقيض من ذلك قد يكون سبب خروج القهوة باردة هو أنت فاستخدام الماكينة بشكل خاطئ يجعلها تعطيك كوبًا باردًا، لذلك تعرف على الأخطاء وطريقة حلها.

خطأ تفعله في ماكينة القهوة يتسبب في عملها باردة

أول خطأ يخرج القهوة باردة هي أن الآلة لا تصل إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة، لذلك تأكد من تحويل الجهاز إلى الموضع الثاني، وانتظر لمدة 15-20 دقيقة حتى تصل الماكينة إلى درجة حرارة 1.0 بار «الإبرة الموجودة على الجانب الأيمن من المقياس في الشريط الأحمر»، وفق موقع«caffesociety» المتخصص البريطاني.

- حاملات الفلتر ليست ساخنة

من الأخطاء التي تجعل كوب القهوة باردًا من ماكينة القهوة هي أن حاملات الفلتر ليست ساخنة، قم بتثبيت حاملات الفلتر في رؤوس مجموعة التخمير وقم بتدفق الماء الساخن عبر الضغط على زر الإبريق لمدة دقيقة واحدة، ثم اضغط على زر الإيقاف.

اترك دائمًا حاملات الفلتر مغلقة في رؤوس مجموعة التخمير بعد تحضير القهوة للحفاظ على درجة الحرارة.

الخطأ الثالث هوالأكواب الباردة

تأكد دائمًا من استخدام الأكواب المسخنة مسبقًا.

حليب بدون رغوة

ويمكن أن تخرج ماكينة الإسبريسو الحليب بدون رغزة بسبب ضغط البخار منخفض أو بطيء، لذلك تحقق من أن ضغط الغلاية يبلغ 1.0 بار والإبرة الموجودة على الجانب الأيمن من المقياس في الشريط الأحمر.

قم بتحويل الماكينة إلى الوضع 2 (رمز العنصر) على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

والسبب الثاني في عدم رغوة الحليب هو أن فوهة البخار مسدودة، والحل أن تقوم بالتالي:

قم بتنظيف الماكينة جيدا.

تأكد من جودة الحليب.

جرب دفعة جديدة من الحليب.

تخلص من محتويات إبريق الحليب، واغسله جيدًا وأضف رغوة من الحليب الطازج.