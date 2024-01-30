«فيبي بوفيه».. روائية تحترف بيع القهوة والشاي لزوار معرض الكتاب

بجوار رواياتها الثلاث التى تعتز بها كثيراً، ومن حولها معدات إعداد القهوة والشاى وغيرها من المشروبات، وقفت الروائية «فيبى فرج» أمام عربة صنع القهوة والشاى أو «فيبى بوفيه»، كما تحب أن تطلق عليها، لتقدم خدماتها لرواد معرض القاهرة للكتاب. علم فلسطين يتصدر واجهة عربتها، واللافتة الظريفة المكتوب عليها «اللى واثق من نفسه صعب حد ينافسه»، مع شمسية صغيرة خضراء تعلو عربتها، وأخيراً هيئتها البسيطة التى تشير لشخصيتها المكافحة، كل ذلك يجذب إليها الكثير من الزبائن الذين يظهرون تعاطفهم معها للدرجة التى تجعل بعضهم يبادر بمساعداتها فى تجهيز الطلبات.

تخرجت «فيبى» فى كلية الآداب قسم الجغرافيا، حيث كانت تعيش بمحافظة الغربية، ثم انتقلت للقاهرة لتعمل فى مجالات العلاقات العامة والدعاية والإعلان، وكتابة المحتوى باللغة العربية، وتخصصت بعد ذلك فى مجال إدارة المطاعم والكافيهات الذى تأثر بشدة بسبب جائحة كورونا.

بحثت «فيبى» عن مجال آخر تكسب منه رزقها، بـ«إمكانيات على أد الإيد»، حسب تعبيرها، فخرج «فيبى بوفيه» للنور لأول مرة فى رمضان 2021، حيث اتخذت له مقراً شبه دائم بجوار «باب الفتوح» فى شارع المعز بالقاهرة الفاطمية، ثم شاركت به فى الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب 2021، وتوالت بعدها مشاركاتها السنوية فى معارض الكتاب التالية، وصولاً للدورة الحالية.

ومع سعيها لكسب رزقها، لم تفقد فيبى حلمها القديم فى كتابة الرواية، بعد أن انتهت من كتابة أول رواية مكتملة لها عام 2013 وخرجت للنور عام 2015 تحت عنوان «666»، وتوالت بعدها روايتاها «عالم موازى» و«بالة هموم»، وهى الروايات المعروضة فى الدورة الحالية من المعرض، ويأتى إليها من حين لآخر أصدقاؤها ليطمئنوها على حال مبيعاتها، وخاصة رواية «بالة هموم».

وتعتبر «فيبى» أن لوجودها بمعرض الكتاب «مذاقاً خاصاً»، حيث تكون بجوار رواياتها، وقرائها وأصدقائها، وهو ما يدفعها لأن تقدم لقراء المعرض أسعاراً خاصة منخفضة مقارنة بغيرها، لأنها تعرف جيداً أن معظم الوسط الأدبى والمهتمين بالثقافة والقراءة ليسوا أغنياء، والأصل فى المعرض أنه معرض شعبى.