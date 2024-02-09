توصيل الغاز الطبيعي لـ4 مناطق صناعية في قنا وسوهاج بتكلفة 600 مليون جنيه

استطاعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة في الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، إنهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بقفط، والمنطقة الصناعية في هو بمحافظة قنا، والمدينة الصناعية بغرب جرجا، والمدينة الصناعية بغرب طهطا في محافظة سوهاج، بتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن ذلك يأتي في إطار خطة واستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة واستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية، خاصة بصعيد مصر، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة انعكاس للنهج التشاركي الذي تسلكه الهيئة في التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعي وتلبيةً لمطالبهم، ودعماً لاحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة، حيث قامت وحدة تنمية الصعيد بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي في وقت قياسي، ويرجع هذا للالتزام التام من الجهات المتعاونة للعمل في هذا المشروع، ومن الشركة الحديثة للغاز الطبيعي بالجدول الزمني التنفيذي للأعمال، والتي كان من أهمها الانتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجي وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة، وكذلك ضخ الغاز الطبيعي للمصانع التي تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المشروع يأتي في سياق التزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعي المصري لدعم النمو الصناعي المستدام بأنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.