لحظة ثوران البركان في أيسلندا.. انفجار كتل من النار بالسماء (فيديو)

حمم من النار تتناثر في الهواء، يدو وكأنها تأكل كل ما يأتي بطريقها، مشهد مأساوي ربما يتكرر للمرة الثالثة على التوالي داخل أيسلندا، إذ تعرض جنوب غرب البلاد لثورة بركانية، مساء أمس، الخميس، للمرة الثالثة في غضون أقل من شهرين، ليتسبب في إندلاع زلازل هز المنطقة لمدة نصف ساعة.

لحظة ثوران بركان في أيسلندا

مشاهد مأساوية، يُشيب لها الرأس، إذ أطلقت الزلازل أعمدة من الحمم البركانية في السماء، بدأ بإطلاق الحمم البركانية في منطقة شمال شرق جبل سيلينجارفيل، وبعد مرورنصف ساعة فقط، وقع انفجار بركاني في الموقع، لتتناثر الحمم البركانية إلى ارتفاع يبلغ حوالي 80 مترًا، وعلى الفور تم إجلاء منتجع بلو لاجون، واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في أيسلندا.

فديو اخر لحظة جريان حمم بركان ري من الشقوق الجديدة اليوم في #أيسلندا

8/2/2024 pic.twitter.com/FBRclwv5kT — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) February 8, 2024

الجدير بالذكر بحسب ما أكده مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، أن الانفجار البركاني في ظهور شق طوله نحو 3 كيلومترات، امتد من جبل سوندهنوكور، باتجاه الجزء الشرقي من جبل ستورا - سكوجفيل.

الثوران البركاني الثالث

ويعد هذا الثوران البركاني، هو الثالث الذي يشهده نظام بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس منذ ديسمبر الماضي، إذ اندلع من قبل في 18 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تدفق الحمم البركانية بعيدًا عن جريندافيك، وفي 14 يناير أيضًا.