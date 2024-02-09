مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت: قصف إسرائيلي مكثف لعدد من البلدات اللبنانية

قال أحمد سنجاب ، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا لعدد من البلدات اللبنانية، وتحديدا في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، وأعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عملية واحدة منذ الصباح وحتى الآن، استهدفت قاعدة إسرائيلية، وتحديدا كاميرات المراقبة وعدد من أجهزة الاتصالات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات الحربية في سماء لبنان بالقطاعات الثلاث بالجنوب، ووصولا بالعاصمة بيروت ومناطق بالشمال، كما أن هناك تحليقا مكثفا للطائرات بالقطاع الأوسط على علو منخفض خلال الدقائق القليلة الماضية.

وأشار إلى أن حالات النزوح لا تزال مستمرة حتى الآن، خاصة بعد وصول القصف الإسرائيلي إلى مناطق لم تصلها من قبل مثل مدينة النبطية، والتي استهدف سيارة بها من خلال صاروخ أطلق من طائرة مسيرة.

وأكد أن الحادث لم يسفر هذا الحادث عن قتلى، لكنه أسفر عن حالة من الذعر والرعب في المنطقة، ما دفع السكان للنزوح، وبالتالي أعداد النازحين تتزايد يوما بعد الآخر جراء الاستهداف الإسرائيلي وتوسيع دائرة الاستهداف في عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.