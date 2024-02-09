ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء مصر يوم عيد الحب

لا تنته الظواهر الفلكية النادرة من سماء البلاد إذ ينتظر هواة الفلك ظاهرة مميزة في الأيام القادمة في مشهد بديع وهو اقتران القمر والمشترى اللذين لا يقترنان في شهر فبراير فقط، لكن على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، سيقترن القمر بالمشتري في سلسلة من الاقترابات المميزة خلال مدار القمر الشهري حول الأرض، التي يرى فيها الناس هذا التقارب بوضوح، وفق موقع «timeanddate».

موعد اقتران القمر والمشترى

وتشهد البلاد ظاهرة اقتران القمر والمشترى الأولى في العام 2024 في 14-15 من فبراير الذي يوافق عيد الحب، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، وليست هناك حاجة لأي معدات إضافية لرؤية المشتري بجوار القمر.

وأثناء قيام القمر بدوراته الشهرية حول الأرض في هذا العام يقترن بكوكب المشترى أو يمر بأقرب موقع منه في 14 فبراير و13 مارس و10 أبريل، كما سبق أن اقترب القمر بكوكب المشترى في الـ18 يناير الماضي.

مشاهد القمر في كل اقتران

في فبراير يكون اقتران المشتري بالقمر بشكل مميز، ويندمج مع الهلال الشمعي في آخر ليلة له بشكل مميز في ليلة عيد الحب وتقترب الأجرام السماوية في سنغافورة وسيدني في 15 فبراير.

أما اقتران القمر بالمشترى في مارس يكون القمر بشكل هلال الشباب هذا الشهر، سيلحق الهلال الصغير بكوكب المشتري في الفترة من 13 إلى 14 مارس تقريبا.

- ظاهرة اقتران القمر بالمشترى في أبريل، فيظهر القمر جديدا حيث تتصل شريحة رقيقة من الهلال المتزايد إلى كوكب المشتري مرة أخرى، قد يكون من الصعب بعض الشيء رؤيته بالنسبة لمراقبي النجوم حول خط الاستواء وفي نصف الكرة الجنوبي لأن القمر الصغير جدا قريب من الأفق.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس،، إنه على مدار يومي 14-15 فبراير الحالي سيقترن القمر مع كوكب المشتري، عملاق المجموعة الشمسية، في مشهد فلكي بديع يزين السماء، ويمكن رؤيته بالعين المجردة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.