يحدث اليوم.. ظاهرة فلكية نادرة وإعلان نتيجة الثانوية العامة

تشهد مصر والعالم اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها في القاهرة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021؛ إذ من المقرر أن يعلن الوزير الدكتور طارق شوقي النتيجة والأوائل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، في الواحدة ظهرا.

ويمكن للطالب تسجيل البيانات عبر موقع جريدة الوطن من هنا، على أن تصله النتيجة فور اعتمادها رسميًا بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم بوزارة التربية والتعليم.

أبرز أحداث اليوم، نرصدها لكم كما يلي:

- وزير التربية والتعليم يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

- إعلان نتيجة امتحانات الطلاب بعد أول امتحانات بالنظام الجديد.

- وزير التعليم يعلن أسماء الطلاب الأوائل للثانوية العامة.

- آخر أيام التقديم بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد.

- صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين بالدولة.

- جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن مكافحة الفساد.

- مديرية «تعليم الجيزة» تعلن بدء اختبارات القبول بالصف الأول الإعدادي الرياضي.

- نهاية مهلة التسجيل بسجل الناخبين في الانتخابات الليبية.

- بدء عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للفنان الكبير يحيى الفخراني في الإسكندرية.

- سفارة الأرجنتين في القاهرة تحتفل بذكرى المناضل خوسيه سان مارتين، بوضع إكليل زهور على تمثاله في أحد ميادين الجيزة.

- محاكمة 12 متهما بقضية خلية هشام عشماوي الإرهابية.

- نظر التحفظ على أموال الإرهابي حمزة حسن مالك.

- محاكمة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر.

- قرعة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

- السوبر الألماني بين بايرن ميونخ ودورتموند.

- ظاهرة فلكية.. القمر عند أقرب مسافة له من الأرض.

- آخر موعد لطرح تذاكر مباريات كأس العرب 2021.