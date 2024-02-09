7 عادات خاطئة تسبب آلاما شديدة للقولون العصبي.. احذرها

مرض القولون العصبي من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الناس، الذي ينتج عن بعض الاضطرابات النفسية أو العادات الغذائية الخاطئة وكذلك فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة، ما يسبب آلامًا في المعدة والشعور بالغثيان، فضلًا عن حدوث الغازات والتقلصات، والإسهال أو الإمساك، وفقًا لما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي.

عادات غذائية خاطئة تسبب تهيج القولون

هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة، التي تسبب تهيج القولون العصبي، وحدوث آلاما شديدة في المعدة، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة لـ«الوطن» مشيرًا إلى 6 أغذية تضر بطانة الجهاز الهضمي و القولون العصبي.

- الطعام المسبك من أكثر الأطعمة التي تسبب التهاب القولون العصبي وتهيجه، لذا ينبغي لمريض القولون أن يتجنبه تمامًا.

- الأطعمة المضاف إليها التوابل الكثيرة والحارقة كالفلفل والشطة تسبب تهيج جدار الجهاز الهضمي، وآلامًا شديدة في القولون العصبي.

- المقليات تشكل خطر كبير على صحة القولون، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تسبب الانتفاخ والإمساك.

- الإكثار من تناول الألياف يسبب تهيج القولون العصبي، ما يستلزم تناول الأطعمة الغنية بالألياف باعتدال.

- تناول الأطعمة المملحة، كالمخللات والأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ وغيرها تسبب آلامًا مبرحة في القولون العصبي.

- تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والنسكافيه تأثير سلبي على الجهاز الهضمي والقولون العصبي، إذ تسبب تشنجات وآلامًا في المعدة، لذا ينبغي التقليل من تناولها قدر الإمكان.

- تناول البقوليات كالفول والطعمية والفاصوليا البيضاء تسبب كذلك تهيج شديد للقولون فضلًا عن حرقة المعدة والغازات.

أهمية تناول الفواكه الطبيعية

ونصح الحوفي في نهاية حديثه، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي لمرضى القولون العصبي، لتلافي حدوث الأعراض والآثار الجانبية المصاحبة لتهيجه، على أن يضمن هذا النظام تناول الزبادي واللبن الرائب، لاحتوائهم على البكتيريا النافعة التي تقلل من نشاط عمل البكتيريا الضارة وتحسن عمل الجهاز الهضمي والقولون، كما نصح بضرورة استبدال الحلوى والسكريات بالفواكه الطبيعية، فضلًا عن أهمية تناول المأكولات الغنية بالدهون الصحية كزيت الزيتون والتونة والمكسرات.