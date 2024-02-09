مهرجان الأقصر يفتتح فعاليات بأغنية «شريان فلسطين»

حرص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على تقديم لفتة انسانية لشعب فلسطين، وذلك خلال حفل افتتاح، المقام حاليا داخل معبد الأقصر.

وأذاع مهرجان الأقصر قبل بداية فعالياته، قصيدة «شريان فلسطين» من كلمات الشاعر الكبير فؤاد حداد، وبصوت آية حميدة.

مهرجان الأقصر يقام بحضور محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، المخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة ايمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، المنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم.

وكذلك حضر الحفل، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبد العزيز، النجم صبري فواز، المخرج مجدي محمد علي، النجم أحمد فتحي، المخرج عمرو عابدين.