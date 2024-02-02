إدارة مهرجان الأقصر تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

مع بداية انطلاق الموتمر الصحفي للدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قررت أدارة المهرجان إعلان تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.

دقيقة حداد على الشعب الفلسطيني

وطلب سيد فؤاد رئيس المهرجان من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة قائلاً: «احنا بنعلن تضامنا الكامل مع اخواتنا في فلسطين».

وبعدها انطلقت فعاليات الموتمر الصحفي للدورة التي تقام في الفترة ما بين 9 فبراير وحتى 15 فبراير.