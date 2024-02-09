تفاصيل أغنية حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية «كل الألوان»

انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ13، بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد، الرئيس الشرفي محمود حميدة، وعدد كبير من الفنانين المكرمين.

وبدأ الحفل بأغنية «كل الألوان»، والتى قدمها نجوم شباب وهم ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، من كلمات وألحان هيثم الخميسى، والتى كانت تحمل رسالة واضحة لشعار الدورة الحالية وهي أن إفريقيا تضم كل الألوان.

وتقول كلمات الأغنية :«إحنا عايشين على الأرض مبنى وتكمل مع بعض كل الالوان ابيض اصفر خمري مع بعض .. كل الألوان»، وتحمل الدورة الحالية اسم المخرج خيري بشارة، ويتم الاحتفاء بمئوية فؤاد المهندس، وحضر النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا فى أفلام خيري بشارة.