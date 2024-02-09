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الأمم المتحدة: كثافة سكان رفح تجعل حماية المدنيين مستحيلة

كتب:

منتصر سليمان
07:55 م | الجمعة 09 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «نشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في رفح» جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف قائلًا: «كثافة سكان رفح تجعل حماية المدنيين مستحيلة تقريبًا في أي هجوم بري، المدنيون في رفح بحاجة إلى الحماية، ولا نريد أن نرى نزوح قسري».

وتابع: «لن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي».

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بقلم منتصر سليمان