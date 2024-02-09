يونس مرسي وجيلان الزين يطرحان كليب أغنية «هفوق لنفسي»

طرح المطرب الشاب يونس مرسي، منذ قليل، أحدث أغانيه المصورة بعنوان «هفوق لنفسي» على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وهو ديو يجمعه بالمطربة الصاعدة جيلان الزين.

وقد قام يونس بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في شكل فيلم قصير وبشكل مختلف في عدد من اللوكيشنات المختلفة على مدار يومين متتاليين.

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«هفوق لنفسي» من كلمات يحيى مرسي وألحان مصطفى شكري وتوزيع إسلام مونتي وميكس وماستر ماهر صلاح وإخراج مروان مصطفى، إذ أن الأغنية فكرة مختلفة عما يقدم على الساحة هذه الفترة فمنذ فترة طويلة لم يقدم فنان عملاً فنياً مصوراً يخاطب فيه الجمهور قياساً علي نفسه بأن يبدأ من جديد بكل طموح مهما كانت الصعوبات وأن يتغلب على الفشل واليأس ويبتعد عن كل ما يجعله غائب عن الدنيا ليتحدي نفسه ويخاطبها بأنه هيفوق ويتغير.

وقد انتشر مقطع من الأغنية يرددونه رواد السوشيال ميديا قبل طرح الأغنية كاملة كلماته.. «هفوق أنا لنفسي سهل تاني، هقف على رجلي لسا كتير، قصادي حاجات ومن الضروري هعيد تفكير».

ويقوم «يونس» خلال هذه الفترة بالتحضير للعديد من المشاريع الغنائية الذي يقوم بالتجهيز لها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والمواعين للاستقرار عليها وطرحها خلال صيف 2024.