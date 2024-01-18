أبرز فيديوهات لـ جيلان علاء أثناء تقليد الفنانين.. نالت إعجاب الجمهور

اشتهرت الفنانة جيلان علاء بتقديم فيديوهات كوميدية خاصة بـ تقليد الفنانين، ورغم موهبتها الكبيرة في عالم التمثيل، فإنّها تمتلك تلك الموهبة التي اشتهرت بها على منصة الـ«تيك توك»، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز الفيديوهات:-

- جيلان علاء تقلد طريقة النجمة عبلة كامل في التمثيل

قلّدت الفنانة جيلان علاء، النجمة عبلة كامل في التمثيل، في أحد البرامج التلفزيونية، ونالت إعجاب الجمهور خاصة أنّها تقلدها في طريقة كلامها، وحركات يديها.

- جيلان علاء تتحدث عن حبها التقليد

أكدت الفنانة جيلان علاء أنها تحب التقليد، واكتشفت تلك الموهبة منذ فترة طويلة، وأنها لا تلفت إلى أي انتقاد يوجه لها بسبب ذلك، مشيرة إلى أنّها لا تعتبر هذا الأمر «تريقة» ولكن حب في الفنانين.

- جيلان علاء تغني الغزالة رايقة

قامت الفنانة جيلان علاء بتقديم أغنية الغزالة رايقة بطريقة ياسمين صبري، وريهام حجاج، وعبلة كامل، ولاقى الفيديو إعجاب المشاهدين.