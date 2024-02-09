إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بلينكن بموعد العملية العسكرية على رفح جنوب غزة

قال إعلام تابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزارء الإسرائيلي، أبلغ توني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية أن العملية في رفح جنوب قطاع غزة قد تبدأ خلال أسبوعين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: «نتنياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح هناك قبل حلول شهر رمضان، وخلاف نشب بين نتنياهو ورئيس الأركان قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح».