الرئاسة الفلسطينية: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح هدفه تهجير شعبنا

أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إخلاء رفح جنوب غزة، تمهيدا لبدء عملية عسكرية فيها معتبرا ذلك مقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قالت الرئاسة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة لتداعيات ذلك، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة المدمرة.

الرئاسة الفلسطينية: شعبنا لن يقبل بالتهجير مجددا

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن شعبها لن يقبل بالتهجير، ولن يتخلى عن وطنه كما دعت مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن تلك الخطوة التي يقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي ستهدد أمان المنطقة، والسلم العالمي، مشيرة إلى أن ذلك يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: «لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي».

الاحتلال الإسرائيلي يخل بعهوده

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسبقا، بأن منطقة رفح هي منطقة آمنة، ودعا أهالي شمال، ووسط غزة إلى النزوح إليها بسبب العمليات العسكرية، ووفقا للمرصد الأورومتوسطي، فإن رفح ارتفع عدد سكانها من 350 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون هروبا من العدوان الإسرائيلي، وهو ما يشكل أزمة إنسانية خطيرة حال بدء عمليات عسكرية في المدينة.

وتشهد المنطقة حالة من التوترات، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وسياسته تجاه الشعب الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي ارتقى 27.974 شهيدا، و67459 مصابا بحسب آخر إحصائيات نشرتها الصحة الفلسطينية.