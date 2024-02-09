أغلى 7 أنواع من البيتزا في يومها العالمي.. إحداها بـ12 ألف دولار

تعتبر البيتزا من ألذ الأكلات المفضلة لكثير من الأشخاص حول العالم، وتقدمها المطاعم المختلفة بالعديد من الطرق والنكهات سواء المضاف إليها الدجاج أو الخضروات أو المأكولات البحرية والجبن، وسكان مدينة نابولي الإيطالية هم أول من أطلقوا اسم بيتزا على الطعام، وكانوا يقدمونها بصور عديدة من الصلصة.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيتزا، تستعرض الوطن في التقرير التالي أغلى 7 أنواع بيتزا في العالم، وفقاً لما ذكره موقع wealthygorilla:

- بيتزا لويس الثالث عشر

بيتزا لويس الثالث عشر من أغلى أنواع البيتزا في العالم، إذ يبلغ تكلفتها ما يعادل 12000 دولار، وهي بيتزا ابتكرها الطاهي الإيطالي ريناتو فيولا، وتتكون من ثلاثة أنواع من الكافيار النادر، والجبن الموتزاريلا، والجمبري السرعوف، وجراد البحر.

- بيتزا جولد ليف

ابتكرها الطاهي جيوفاني ستيانو بمالطا، وصنفت ضمن أغلى أنواع البيتزا في العالم لأن تكلفتها بلغت حوالي 2400 دولار، وهي تحتوي على الجبن الموتزاريلا الجاموسي وأغلى أنواع الفطريات، فضلًا عن أوراق الذهب الصالحة للأكل عيار 24.

- بيتزا مارجو

تعتبر بيتزا مارجو من أغلى أنواع البيتزا إذ بلغت تكلفتها حوالي 2400 دولار، وهي من ابتكار مطعم Margo’s Pizzeria الذي يقع في مالطا، وتتكون من رقائق ورق الذهب الصالحة للأكل وصلصة طماطم شديدة الحموضة والكمأة البيضاء.

بيتزا مصنوعة من الذهب

- بيتزا 24 قيراط

هي بيتزا أمريكية يتخطى سعرها الـ2000 دولار، وتتكون من جبن ستيلتون التي تعتبر أغلى أنواع الجبن في العالم، والكافيار، والكمأة البيضاء، وكذلك أوراق الذهب الصالحة للأكل.

- بيتزا ستيفيستون

تقدمها شركة Steveston Pizza Co في كندا، ويبلغ سعرها حوالي 850 دولارًا، وتتكون من الكمأ الأبيض والكافيار والجمبري، وغيرها من المكونات.

- بيتزا للعشاق

سميت بيتزا العشاق لأنها تُصنع على شكل قلب، ويبلغ سعرها حوالي 8180 دولارا، وهي من تصميم مطعم فافيتا فاميلي بيزيريا بأمريكا، ولا تحتوي على أيه مكونات غالية تجعلها تصل لهذا السعر.

- بيتزا رويال

هي بيتزا إيطالية صنعت بواسطة دومينيكو كرولا، أحد أفراد العائلات الإيطالية، وبلغ سعرها حوالي 4200 دولار، وتشمل مكوناتها السلمون المدخن والكافيار ورقائق الذهب الصالحة للأكل عيار 24، بالإضافة إلى لحم الغزال.